Аталанта не отпустит Малиновского в Фиорентину дешевле, чем за €25 млн

Новости спорта:Клуб из Бергамо высоко ценит украинского полузащитника, хоть он и не является основным игроком.

Фиорентина желает подписать хавбека Аталанты Руслана Малиновского, но бергамаски не отпустят украинца за сумму, меньшую чем 25 млн евро, утверждает Goal со ссылкой на La Nazione.

Руслан перешел в Аталанту прошлым летом из Генка за примерно 15 млн евро. На данный момент он сыграл в 31 матче за "богиню" (в основе – 8), отметившись пятью голами и тремя ассистами.

Также Фиорентина рассматривает кандидатуры Родриго Де Пауля, за которого Удинезе попросит около 30 млн евро и Мараша Кумбулла (его Верона оценивает в 20 млн).

После 26 туров чемпионата Фиорентина занимает лишь 13-е место в Серии А, однако в следующем сезоне новый владелец "фиалок" Рокко Комиссо хочет построить более конкурентоспособную команду.