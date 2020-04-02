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Роналду обошел Месси в голосовании Marca за лучшего футболиста в истории

Роналду обошел Месси в голосовании Marca за лучшего футболиста в истории
17:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Marca провело голосование среди своих читателей.

Испанское издание Marca провело голосование за лучшего футболиста в истории среди своих читателей.

Голосование было оформлено в формате плей-офф, где читатели должны были выбрать кого-то из пары легендарных игроков, после чего победитель проходил в следующий раунд. В финальной дуэли сошлись Лионель Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус"). Лучшим был признан португалец, набравший 54% голосов. Аргентинца выбрали 46% пользователей.

На пути к финалу голосования Роналду прошёл Паоло Мальдини, Зинедина Зидана и Диего Марадону. В свою очередь Месси одолел Ференца Пушкаша, Альфредо Ди Стефано и Роналдо. Третье место занял Роналдо, набравший на 2% голосов больше, чем Марадона.

Ранее СМИ назвали новый клуб Роналду.

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Криштиану Роналду, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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