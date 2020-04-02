Тевес: Футболист может спокойно прожить год, не получая зарплату

Новости спорта:Аргентинец Карлос Тевес высказался о ситуации с отменой выплат.

Нападающий Бока Хуниорс Карлос Тевес считает, что урезание или отмена зарплат футболистам не будет для них иметь критическое влияние.

"Футболист может прожить шесть месяцев или год, не получая заработную плату. Мы не в таком отчаянии, как те, кто живет с детьми каждый день, которым приходится выходить из дома в шесть часов утра и возвращаться в семь часов вечера, чтобы прокормить семью".

"Мы не являемся примером в этом случае. Мы должны помогать. Мне легко говорить из дома, зная, что у меня есть еда для моих детей".

"Но есть отчаявшиеся люди, которые не могут двигаться и не могут покинуть дом. Это беспокоит", — сказал Тевес на America TV .