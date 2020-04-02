Румменигге: Коронавирус избавит футбол от огромных зарплат

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге рассказал, как остановка сезона из-за коронавируса может повлиять на мировой футбол.
"Любая кризисная ситуация приносит с собой новые возможности. Зарплаты и трансферные бюджеты уже давно достигли нездоровых размеров. Вызванный коронавирусом кризис, по крайней мере, может избавить футбол от огромных контрактов.
Все стремились переплачивать. Но влияние кризиса урегулирует рынок трансферов и повлияет на спрос и предложение", - приводит слова Румменигге L'Equipe.
Напомним, в связи с коронавирусом, футболисты Баварии согласились на понижение зарплат.
Ранее сообщалось, что Бундеслига приостановила сезон до 30 апреля.