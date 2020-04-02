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Румменигге: Коронавирус избавит футбол от огромных зарплат

Румменигге: Коронавирус избавит футбол от огромных зарплат
18:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Функционер отметил, что влияние кризиса урегулирует футбольный рынок.d

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге рассказал, как остановка сезона из-за коронавируса может повлиять на мировой футбол.

"Любая кризисная ситуация приносит с собой новые возможности. Зарплаты и трансферные бюджеты уже давно достигли нездоровых размеров. Вызванный коронавирусом кризис, по крайней мере, может избавить футбол от огромных контрактов.

Все стремились переплачивать. Но влияние кризиса урегулирует рынок трансферов и повлияет на спрос и предложение", - приводит слова Румменигге L'Equipe.

Напомним, в связи с коронавирусом, футболисты Баварии согласились на понижение зарплат.

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Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Карл-Хайнц Румменигге.
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