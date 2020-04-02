Названа причина аварии, в которой погиб футболист Рейес

Новости спорта:Хосе Антонио Рейес погиб 1 июня 2019 года в результате автомобильной аварии в городе Утрера.

Стала известна причина гибели бывшего футболиста сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, сообщает Cadena SER со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании.

Расследование выяснило, что Рейес "ехал со скоростью по крайней мере 187 км/ч (116 миль/ч), когда заднее левое колесо его Mercedes S550 взорвалось".

Ранее сообщалось, что Mercedes Brabus S550, которым управлял Рейес, двигался со скоростью 237 км/ч. Об этом свидетельствовала предварительная экспертиза, проведённая на месте трагедии. Причиной гибели Рейеса и его 23-летнего кузена могла стать лопнувшая шина. В результате водитель не смог справиться с управлением, автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.

Вместе с Рейесом в автомобиле ехали его кузены Хонатан Рейес и Хуан Мануэль Кальдерон. Хонатан погиб, а Хуан выжил, получив множественные ранения.