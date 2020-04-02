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Президент Брешии: Возобновление чемпионата - чистое безумие

Президент Брешии: Возобновление чемпионата - чистое безумие
21:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Массимо Челлино резко отреагировал на возможное возобновление футбольных матчей в Италии.

Президент "Брешии" Массимо Челлино прокомментировал возможное возобновление сезона чемпионата Италии, который на текущий момент приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

"Этот сезон больше не имеет смысла. Мы остановились, команды уже не будут такими, как раньше, матчи пройдут без зрителей, и есть угроза здоровью спортсменов. Для меня возобновление чемпионата – чистое безумие.

Если нас заставят играть, я готов не выпускать команду на поле и проигрывать матчи со счётом 0:3 из уважения к жителям Брешии и их близким, которые уже не с нами", – приводит слова Челлино The Guardian.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор случаи заражения были выявлены более чем в 150 странах. Практически все спортивные турниры по всему миру приостановлены.

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Серия А, Футбол, ФК Брешиа, Новости футбола, Коронавирус.
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