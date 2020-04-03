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Зинченко не сумел пройти в финал Евро 2020

Зинченко не сумел пройти в финал Евро 2020
07:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Диогу Жота выбил украинца из соревнования по FIFA 20.

В четверг, 2 апреля, состоялся полуфинальный матч между сборной Украины и Португалии в рамках виртуального чемпионата Европы по FIFA 20. Турнир проводит 433 и он называется Plan B.

За украинцев сыграл левый фулбек Манчестер Сити Александр Зинченко, а за португальцев – Диого Жоту, который выступает за Вулверхэмптон на позиции полузащитника.

В первом тайме игрок Украины победил со счетом 0:1, однако уже во второй половине игры представитель Португалии перевернул ход встречи и вырвал победу.

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На стадии 1/4 финала Александр обыграл полузащитника Челси Билли Гилмора, а Диогу переиграл Тодда Кантвелла из Норвича.

В другом полуфинале сыграет Бернд Лено (Германия) и Мунас Даббур (Израиль).

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Сборная Украины, Евро, Евро-2020, Александр Зинченко.
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