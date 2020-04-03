Названа ближайшая дата возобновления Серии А

Новости спорта:Чемпионат Италии может возобновиться 24 мая, если эпидемия коронавируса пойдёт на спад.

В Италии ведётся работа над планом по возобновлению спортивных мероприятий, и в частности розыгрыша Серии А, в мае.

План разрабатывают Федерация футбола Италии, руководство Серии А и министр спорта Винценцо Спадафора, сообщает Adnkronos. Сезон может возобновиться 24 или 31 мая, а тренировки команд — 3 мая. Это произойдёт в том случае, если эпидемия коронавируса пойдёт на спад. В настоящее время в стране замедлились темпы роста числа новых заболевших.

Перед возобновлением тренировок игроки и их ближайшие родственники пройдут тест на коронавирус и отправлены на самоизоляцию, пока не будет результатов. Тренировки возобновятся, если все тесты покажут отрицательный результат.

Чемпионат Италии-2019/2020 был приостановлен из-за коронавируса после 26-го тура. Лидирует "Ювентус", набравший 63 очка. На втором месте "Лацио", в активе которого на очко меньше.