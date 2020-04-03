Это’О: Африка - не ваша площадка для игр

Новости спорта:Резкая позиция футболиста.

Камерунский бывший нападающий Барселоны и Челси Самуэль Это’О резко выступил против двух французских ученых, призвавших на одном из телеканалов тестировать вакцину, которая может помочь в борьбе с коронавирусом, на жителях Африки.

"Сукин сын. Вы просто дерьмо. Африка — не ваша площадка для игр", — заявил Это’О.

Глава службы реанимации одной из парижский больниц Жан-Поль Мира, а также профессор Камил Лохт обсуждали на французском телеканале LCI возможность тестирования на африканцах вакцины от туберкулеза БЦЖ как возможное средство для борьбы с коронавирусом.

Во всем мире COVID-19 заражены более миллиона человек, более 53 тысяч из них погибли.

В родном для Самуэля Это’О Камеруне официально зарегистрировано 306 случаев заражения коронавирусом, погибли 7 человек.