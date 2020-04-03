Шевченко назвал Милан вторым домом

Новости спорта:Украинец рассказал о том, какое место занимает итальянский клуб в его карьере.

Легендарный нападающий Милана Андрей Шевченко, ныне возглавляющий сборную Украины, вспомнил о времени, проведенном в Серии А.

"Красный и черный - цвета, которые всегда будут в моем сердце. Милан дал мне очень многое. Этот клуб сделал меня победителем Лиги чемпионов и помог мне достичь всего в футболе.

Милан - мой второй дом. За восемь лет, проведенных здесь, я очень сблизился с итальянцами. В моей памяти навсегда останется Италия, поскольку в этой стране я много чего сумел достичь. Но главное для меня - отношения с болельщиками и простыми итальянцами, особенно из Милана", - приводит слова пресс-служба "россонери".

Напомним, что Шевченко защищал цвета Милана с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009 год. В составе "россонери" украинский форвард выиграл Серию А, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Италии, а также стал обладателем Золотого мяча.

Ранее Шевченко рассказал о ситуации с коронавирусом, которая происходит в Италии.