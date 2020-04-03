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Бывший игрок Шахтера может оказаться в Роме

Бывший игрок Шахтера может оказаться в Роме
12:34 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бернард летом может сменить Ливерпуль на Рим.

Полузащитника "Эвертона" Бернарда агенты предложили подписать руководству "Ромы", которое ныне пребывает в активных поисках усиления состава в летнее трансферное окно.

Бернард прекрасно известен главному тренеру "волков" Паулу Фонсеке по совместной работе в "Шахтере", где при португальце бразильский футболист превратился в одного из лидеров команды.

За "ирисок" Бернард выступает с лета 2018 года. Его трансферная стоимость ныне оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ на счету Бернарда 19 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи.

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Ранее сообщалось, что «Рома» заинтересована в переходе ряда игроков «Шахтера». В частности, назывались фамилии Исмаили, Виктора Коваленко и Маркоса Антонио, а по последним слухам «волки» активно прицениваются к Тете.

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ФК Рома, ФК Шахтер, Новости футбола, Бернард.
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