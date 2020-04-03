Барселона сыграет благотворительный матч

Новости спорта:"Барселона" сыграет в наиболее пострадавшей от пандемии провинции.

Испанский футбольный гранд "Барселона" запланировал благотворительную акцию, целью которой является помощь пострадавшим от эпидемии коронавируса.

Клуб сыграет благотворительный матч против команды каталонской Примеры Игуалада, сообщает официальный сайт "Барселоны".

Мэр Игуалады Марк Кастельс объявил, что местная футбольная команда проведет благотворительный поединок с "Барселоной" с целью сбора средств на борьбу с коронавирусом. Встреча состоится на муниципальном стадионе Les Comes, как только будет отменена чрезвычайная ситуация в стране.

Игуалада является столицей одного из каталонских муниципалитетов, наиболее пострадавших от коронавируса. Население города - 49 500 человек. Вспышка Covid-19 там является крайне агрессивной и имеет один из самых высоких показателей смертности в Европе.