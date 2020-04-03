Чемпионат Англии не будут доигрывать в Китае

Новости спорта:Английские команды не поддержали предложение доиграть сезон в Китае.

Клубы чемпионата Англии не станут рассматривать вариант завершения сезона на территории Китая.

Об этом сообщает The Athletic.

Чемпионат Англии приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. По информации источника, президент одного из клубов премьер-лиги (АПЛ) предложил завершить оставшуюся часть первенства в Китае. Однако никто из руководителей других команд его идею не поддержал.

Ранее сообщалось, что руководство лиги рассматривает несколько вариантов продолжения сезона. Одним из них является возобновление чемпионата за границей. Также клубы обсуждали идею проведения игр на закрытых базах по примеру тренировочных комплексов сборных на чемпионате мира.

Дальнейшая судьба сезона в Англии будет обсуждаться на очередной встрече, которая должна пройти 3 апреля.