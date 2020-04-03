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Динамо все еще не получило последний транш за Че Че

Динамо все еще не получило последний транш за Че Че
12:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Бразильцы не согласны на проценты и штраф.

Динамо все еще не получило последний транш от бразильского Сан-Паулу за полузащитника Че Че, хотя ФИФА обязал бразильцев выплатить деньги.

После решения ФИФА представители Сан-Паулу обратятся в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), чтобы все же не выплачивать оставшиеся 500 тысяч евро.

Сумма в полмиллиона появилась после того, как представители Динамо потребовали проценты и штраф за просрочку одного из платежей. Однако, в случае решения CAS в пользу киевлян бразильцам придется платить еще больше.

Сан-Паулу испытывает финансовые проблемы, из-за чего и пытается добиться отмены дополнительной выплаты за Че Че с учетом простроченного транша.

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Динамо имеет проблемы еще и с бразильским Коринтиансом, который не выплатил за трансфер Сидиклея 600 тысяч евро.

Че Че перешел в Сан-Паулу из Динамо еще в апреле прошлого года. Он находился в киевском клубе с июня 2018 года и провел 16 матчей.

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ФК Динамо (Киев), ФК Сан-Паулу, Трансфер, Новости футбола, Че Че.
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