Динамо все еще не получило последний транш за Че Че

Новости спорта:Бразильцы не согласны на проценты и штраф.

Динамо все еще не получило последний транш от бразильского Сан-Паулу за полузащитника Че Че, хотя ФИФА обязал бразильцев выплатить деньги.

После решения ФИФА представители Сан-Паулу обратятся в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), чтобы все же не выплачивать оставшиеся 500 тысяч евро.

Сумма в полмиллиона появилась после того, как представители Динамо потребовали проценты и штраф за просрочку одного из платежей. Однако, в случае решения CAS в пользу киевлян бразильцам придется платить еще больше.

Сан-Паулу испытывает финансовые проблемы, из-за чего и пытается добиться отмены дополнительной выплаты за Че Че с учетом простроченного транша.

Динамо имеет проблемы еще и с бразильским Коринтиансом, который не выплатил за трансфер Сидиклея 600 тысяч евро.

Че Че перешел в Сан-Паулу из Динамо еще в апреле прошлого года. Он находился в киевском клубе с июня 2018 года и провел 16 матчей.