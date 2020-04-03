Новости спорта:Адвокаты бразильца не могут зарегистрировать апелляцию, чтобы вытащить клиента из-за решетки.

Экс-звезда "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо вместе со своим братом с 6 марта пребывает под арестом в Парагвае из-за подделки документов.

Как сообщает Radar Esportes, бразильца и его брата уже конвоировали в столичную тюрьму, где отбывают наказание члены организованных преступных группировок и бывшие полицейские.

Руководство Парагвая из-за пандемии коронавируса объявило национальный карантин, по причине чего вся судебная система страны, по сути, оказалась парализованной. До 12 апреля, когда в Парагвае будет праздноваться Пасха, адвокаты Роналдиньо даже не смогут подать апелляцию, не говоря уже о каких-то сроках на ее рассмотрение.

Это значит, что Роналдиньо может надолго застрять в тюрьме и стать заложником пандемии коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что бразилец за решеткой активно играет в футбол, и даже забил 5 мячей в поединке на турнире среди осужденных.