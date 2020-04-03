Олд Траффорд могут передать на борьбу с коронавирусом

Новости спорта:МЮ готов передать Олд Траффорд медицинским службам.

Как сообщает The Daily Mail, "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с городским отделом здравоохранения о том, как можно использовать "Олд Траффорд" во время пандемии коронавируса. В данный момент обсуждается возможность развертывания временных медицинских центров на автостоянке возле стадиона.

Напомним, что национальная служба здравоохранения Великобритании разрабатывает план использования большинства стадионов клубов Премьер Лиги для борьбы с пандемией. В частности, на стадионе "Манчестер Сити" сейчас проходят курсы подготовки для медсестер и размещены склады продовольствия для обеспечения медицинского персонала города, а на стадионе "Тоттенхэма" будет развернут центр экспресс-тестирования на коронавирус.

Добавим, что в Великобритании - одни из худших показателей смертности от COVID-19 в мире после Италии, Испании, США, Франции, Китая и Ирана. За последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусом, на территории государства умерли 569 пациентов. Всего с начала эпидемии скончались 2921 человек.