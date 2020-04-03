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Шальке возобновил тренировки

Шальке возобновил тренировки
14:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Тренируются в парах на расстоянии пары метров друг от друга.

Игроки и тренерский персонал Шальке собрались на своей клубной базе в Гельзенкирхене, где провели тренировки на открытом воздухе.

На фоне пандемии коронавируса команда придерживалась социальной дистанции для безопасности — игроки тренировались на расстоянии пары метров друг от друга в парах.

Ранее УЕФА призвал не завершать чемпионаты досрочно, надеясь в ближайшие несколько месяцев возобновить футбольные соревнования.

фото - Bleacher Report

До этого клубы Бундеслиги отложили возобновление чемпионата до 30 апреля, однако с большой долей вероятности это решение могут продлить. В УЕФА надеются завершить сезон до 3 августа.

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Шальке находится на шестом месте турнирной таблицы Бундеслиги, имея в своем активе 37 очков после 25 сыгранных туров.

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Бундеслига, ФК Шальке 04, Карантин, Новости футбола.
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