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Соболь: Перенести чемпионат Европы было правильным решением

Соболь: Перенести чемпионат Европы было правильным решением
14:27 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Защитник отметил Эдуард Соболь, что УЕФА принял правильное решение касательно Евро-2020.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал, как отреагировал на перенос чемпионат Европы-2020.

"Мы все очень хотели сыграть на Евро. Но в сложившейся ситуации, наверное, перенести чемпионат Европы было правильным решением. Наверное, когда вирус отступит, у всех уже будут хорошие эмоции, и тогда мы снова будет думать о Евро.

На первом месте должно быть здоровье, а перенос Евро, возможно, сделает сборную в чем-то сильнее. За год можно прибавить в некоторых компонентах, на которые укажут тренеры сборной. Но уже и сейчас можно сказать, что Андрей Шевченко провел большой объем работы", - приводит слова Соболя пресс-служба УАФ.

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Напомним, что УЕФА перенес Евро-2020 на год из-за коронавируса.

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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Эдуард Соболь, Новости футбола.
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