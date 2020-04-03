Соболь: Перенести чемпионат Европы было правильным решением

Новости спорта:Защитник отметил Эдуард Соболь, что УЕФА принял правильное решение касательно Евро-2020.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал, как отреагировал на перенос чемпионат Европы-2020.

"Мы все очень хотели сыграть на Евро. Но в сложившейся ситуации, наверное, перенести чемпионат Европы было правильным решением. Наверное, когда вирус отступит, у всех уже будут хорошие эмоции, и тогда мы снова будет думать о Евро.

На первом месте должно быть здоровье, а перенос Евро, возможно, сделает сборную в чем-то сильнее. За год можно прибавить в некоторых компонентах, на которые укажут тренеры сборной. Но уже и сейчас можно сказать, что Андрей Шевченко провел большой объем работы", - приводит слова Соболя пресс-служба УАФ.

Напомним, что УЕФА перенес Евро-2020 на год из-за коронавируса.