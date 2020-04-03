Скачать
Пятница, 03.04.2020
Важное заявление от УЕФА
Важное заявление от УЕФА
Лучшие броски Михайлюка во втором сезоне НБА (Видео)
Лучшие броски Михайлюка во втором сезоне НБА (Видео)
Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса
Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса
Зинченко не сумел пройти в финал Евро 2020
Зинченко не сумел пройти в финал Евро 2020

Игру Лиги чемпионов в Ливерпуле назвали одним из факторов распространения коронавируса

Игру Лиги чемпионов в Ливерпуле назвали одним из факторов распространения коронавируса
14:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:На трибунах Энфилда в тот вечер присутствовало 54 тысячи зрителей.

Мадридский Атлетико стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов благодаря успеху в домашнем поединке (1:0) против Ливерпуля, а затем и выездной победе (3:2) в Англии. Однако, данный успех "матрасников" омрачает один фактор.

По словам главы службы здравоохранения Ливерпуля Мэтью Эштона, поединок 11-го марта на Энфилде, вполне вероятно, мог стать одним из главных разносчиков коронавирусной инфекции, как на территории Великобритании, так и в Испании.

"Это было неправильно решение. Правительство просто не понимало тогда всю серьезность ситуации. Мы этого никогда не узнаем, но вполне вероятно, что матч против Атлетико стал одним из тех событий, которые повлияли на рост числа зараженных коронавирусом. Этот случай определенно нужно запомнить, чтобы не повторить ошибку в будущем", — цитирует Эштона The Guardian.

Подобное мнение также выразил наставник Эвертона Карло Анчелотти.

На Энфилде в тот вечер присутствовало 54 тысячи зрителей, 3 тысячи из которых были фанатами из Мадрида.

Важное заявление от УЕФА

На данный момент Испания является второй страной в мире по количеству зараженных (после США) — 117 710 (5 645 за последние сутки), а также второй в мире по числу смертей (после Италии) — 10 935 (587 за последние сутки). Среди вылечившихся — 30 513 (3 770 за последние сутки).

Великобритания также входит в первую десятку по количеству заболевших вирусом — 34 192 (25 за последние сутки), среди которых 2 926 смертей. Выздоровевших на Туманном Альбионе насчитывается пока только 192 человека.

Ранее также сообщалось, что еще одной "биологической бомбой" стал другой поединок Лиги чемпионов между Аталантой и Валенсией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Ливерпуль - Атлетико.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду станет первым футболистом-миллиардером в истории
02 Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса
03 Макгрегор: Нурмагомедов струсил
04 Марсело повеселил схожестью прически со своим псом (Фото)
05 Зинченко не сумел пройти в финал Евро 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь