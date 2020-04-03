Игру Лиги чемпионов в Ливерпуле назвали одним из факторов распространения коронавируса

Новости спорта:На трибунах Энфилда в тот вечер присутствовало 54 тысячи зрителей.

Мадридский Атлетико стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов благодаря успеху в домашнем поединке (1:0) против Ливерпуля, а затем и выездной победе (3:2) в Англии. Однако, данный успех "матрасников" омрачает один фактор.

По словам главы службы здравоохранения Ливерпуля Мэтью Эштона, поединок 11-го марта на Энфилде, вполне вероятно, мог стать одним из главных разносчиков коронавирусной инфекции, как на территории Великобритании, так и в Испании.

"Это было неправильно решение. Правительство просто не понимало тогда всю серьезность ситуации. Мы этого никогда не узнаем, но вполне вероятно, что матч против Атлетико стал одним из тех событий, которые повлияли на рост числа зараженных коронавирусом. Этот случай определенно нужно запомнить, чтобы не повторить ошибку в будущем", — цитирует Эштона The Guardian.

Подобное мнение также выразил наставник Эвертона Карло Анчелотти.

На Энфилде в тот вечер присутствовало 54 тысячи зрителей, 3 тысячи из которых были фанатами из Мадрида.

На данный момент Испания является второй страной в мире по количеству зараженных (после США) — 117 710 (5 645 за последние сутки), а также второй в мире по числу смертей (после Италии) — 10 935 (587 за последние сутки). Среди вылечившихся — 30 513 (3 770 за последние сутки).

Великобритания также входит в первую десятку по количеству заболевших вирусом — 34 192 (25 за последние сутки), среди которых 2 926 смертей. Выздоровевших на Туманном Альбионе насчитывается пока только 192 человека.

Ранее также сообщалось, что еще одной "биологической бомбой" стал другой поединок Лиги чемпионов между Аталантой и Валенсией.