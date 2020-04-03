Тренер Шахтера Каштру: Я уже три раза пересмотрел матч с Вольфсбургом

Новости спорта:Наставник "Шахтера" Луиш Каштру еще рассчитывает закончить сезон.

"Шахтер" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл "Вольфсбург", однако из-за пандемии коронавируса еврокубки отложили на неопределенный срок.

Впрочем, наставник Горняков Луиш Каштру держит в голове возможный ответный поединок.

"Очень хотим пройти дальше, много работали для этого. Я пересмотрел первый матч с "Вольфсбургом" уже три раза. Мы не можем тренироваться, но все мои мысли направлены на поединок с "Вольфсбургом". Наша цель - пройти дальше".

"Шахтеру", чтобы набрать форму, нужно три недели. Игроки должны быть готовы в любой момент вернуться к тренировкам", - сказал Каштру.