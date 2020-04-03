Дрогба: Африка - не испытательная лаборатория

Новости спорта:Дидье Дрогба раскритиковал французских ученых, которые хотели протестировать вакцины от коронавируса на африканцах.

Бывший нападающий "Челси" и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба вслед за своими коллегами выступил с критикой идеи тестирования вакцины от коронавируса на африканцах.

"Просто немыслимо, что нам всё ещё приходится терпеть это. Африка — не испытательная лаборатория, и не надо считать африканцев морскими свинками", — приводит слова Дрогба Marca.

Ранее профессора Жан-Поль Мира, заведующий отделением интенсивной терапии в больнице в Париже, и Камиль Лохт, директор по исследованиям французского Национального института здоровья, в ходе обсуждения пандемии коронавируса на французском телевидении выразили мнение, что от COVID-19, вероятно, можно излечиться с помощью вакцины против туберкулёза, однако уточнили, что её сперва нужно протестировать в Африке.

С критикой французских учёных уже выступили экс-нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О и форвард "Истанбул Башакшехир" Демба Ба.