УЕФА допустит в еврокубки клубы из не завершенных чемпионатов

Новости спорта:Решение прервать чемпионат не должно сказаться на представительстве стран в европейских клубных турнирах.

Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что Европейский футбольный союз не собирается запрещать участвовать в еврокубках представителям тех стран, где из-за пандемии коронавируса решат не завершать футбольные турниры.

"Решения, которые принимаются во благо здоровья и жизни людей, не должны иметь никаких негативных последствий, – цитирует Ува Gazzetta dello Sport. – Поэтому мы не планируем применять какие бы то ни было меры по «поощрению» национальных ассоциаций для завершения турниров. К тому же в зависимости от течения пандемии в разных странах могут очень сильно отличаться сроки завершения чемпионатов там, где они будут завершены".

"Кроме того, даже если в странах не будет правительственных декретов о запрещении проведения спортивных соревнований, но клубы решат, что тренироваться и играть небезопасно, клубы из этих стран не потеряют шансов на еврокубки. Как будут определяться представители в евротурниры? Мы работаем над определением критериев".

Ранее сообщалось, что УЕФА рекомендовала национальным ассоциациям все-таки завершить чемпионаты, при этом странам, где аннулируют результаты сезона-2019/20 грозило отлучение от еврокубков.