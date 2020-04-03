Скачать
Пятница, 03.04.2020
Важное заявление от УЕФА
Важное заявление от УЕФА
Лучшие броски Михайлюка во втором сезоне НБА (Видео)
Лучшие броски Михайлюка во втором сезоне НБА (Видео)
Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса
Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса
Зинченко не сумел пройти в финал Евро 2020
Зинченко не сумел пройти в финал Евро 2020

УЕФА допустит в еврокубки клубы из не завершенных чемпионатов

УЕФА допустит в еврокубки клубы из не завершенных чемпионатов
15:29 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Решение прервать чемпионат не должно сказаться на представительстве стран в европейских клубных турнирах.

Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что Европейский футбольный союз не собирается запрещать участвовать в еврокубках представителям тех стран, где из-за пандемии коронавируса решат не завершать футбольные турниры.

"Решения, которые принимаются во благо здоровья и жизни людей, не должны иметь никаких негативных последствий, – цитирует Ува Gazzetta dello Sport. – Поэтому мы не планируем применять какие бы то ни было меры по «поощрению» национальных ассоциаций для завершения турниров. К тому же в зависимости от течения пандемии в разных странах могут очень сильно отличаться сроки завершения чемпионатов там, где они будут завершены".

"Кроме того, даже если в странах не будет правительственных декретов о запрещении проведения спортивных соревнований, но клубы решат, что тренироваться и играть небезопасно, клубы из этих стран не потеряют шансов на еврокубки. Как будут определяться представители в евротурниры? Мы работаем над определением критериев".

Ранее сообщалось, что УЕФА рекомендовала национальным ассоциациям все-таки завершить чемпионаты, при этом странам, где аннулируют результаты сезона-2019/20 грозило отлучение от еврокубков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Футбол, Новости футбола, Мишель Ува.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду станет первым футболистом-миллиардером в истории
02 Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса
03 Макгрегор: Нурмагомедов струсил
04 Марсело повеселил схожестью прически со своим псом (Фото)
05 Зинченко не сумел пройти в финал Евро 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь