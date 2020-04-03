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Арсенал отклонил 2 предложения Ромы по Мхитаряну

Арсенал отклонил 2 предложения Ромы по Мхитаряну
16:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:"Канониры" желают получить 18 млн евро за армянина.

Рома не оставляет попыток заключить с Генрихом Мхитаряном полноценный контракт. Римляне направили Арсеналу два официальных предложения относительно полноценной покупки 31-летнего хавбека. Об этом сообщает Express.

Аренда Мхитаряна в Роме заканчивается предстоящим летом, а сам клуб не имеет опции выкупа футболиста. Тем не менее руководство "джаллоросси" намеренно оставить игрока на Стадио Олимпико.

"Волки" подавали два запроса "канонирам" по поводу полноценного перехода Мхитаряна, на которые получили отказы. Предлагаемые суммы неизвестны. Однако известно, что Арсенал желает получить не меньше 18 млн евро. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до 2021 года.

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Мхитарян присоединился к Роме летом 2019-го на правах аренды за 3 млн евро. За это время армянин отыграл 17 матчей в команде Пауло Фонсеки, отметившись 6 голами и 4 ассистами.

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ФК Рома, ФК Арсенал (Лондон), Генрих Мхитарян, Футбол, Новости футбола.
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