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Тренер Шахтера: Этот сезон УПЛ нужно доиграть

Тренер Шахтера: Этот сезон УПЛ нужно доиграть
17:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Португальский наставник украинской команды Луиш Каштру считает, что нельзя начинать новый сезон, пока не закончен нынешний, сообщает сайт телеканала "Футбол".

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мнением о возможном досрочном завершении чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги из-за пандемии коронавируса.

"Считаю, что этот сезон нужно доиграть. Нельзя начинать новый сезон, пока этот не окончен. Я говорю не только о еврокубках, но и внутренних соревнованиях - чемпионате и Кубке Украины, где мы, к сожалению, приостановили выступления. Уверен, то, что сделали команды к этому моменту, не может быть перечеркнуто и забыто. Когда завершится сезон - в июле или августе?

Неизвестно, но как только появится возможность, мы должны это сделать. Это мое мнение, но есть и другие точки зрения. Я их уважаю, но нужно думать своей головой. Конечно же, должна быть обеспечена максимальная безопасность. Мы все переживаем трудный момент, когда будущее остается неопределенным. Кто-то перенес большие страдания, умерли друзья, близкие люди. Попробуем в который раз понять, что мы можем изменить этот мир к лучшему. Крепкого здоровья и берегите себя", - сказал Каштру.

Тренер Шахтера Каштру: Я уже три раза пересмотрел матч с Вольфсбургом

Напомним, что "Шахтер" является лидером чемпионата Украины, опережая луганскую "Зарю" и киевское "Динамо" на 13 очков. Донетчане также близки к выходу в четвертьфинал Лиги Европы. В первой игре 1/8 финала "Шахтер" одолел на выезде немецкий "Вольфсбург".

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Коронавирус, Луиш Каштру.
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