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Бавария подписала контракт с Фликом

Бавария подписала контракт с Фликом
18:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бавария подписала контракт с тренером команды Ханси Фликом.

Руководство Баварии решило подписать контракт с Ханси Фликом до 30 июня 2023 года — сообщил официальный сайт клуба.

"Бавария очень довольна работой Флика, – сказал генеральный директор клуба Карл-Хайнц Румменигге, – Команда при нем играет в очень привлекательный футбол, добиваясь при этом результата. Мы — единственный немецкий клуб, который до сих пор представлен в трех турнирах".

"Мы сначала договорились с Ханси о том, что он будет руководить командой две игры, потом до Рождества, потом до конца сезона-2019/20, – отметил спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич. – Однако Флик своей работой доказал, что достоин большего".

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55-летний Флик выступал за Баварию с 1985-го по 1990 годы. В качестве главного тренера он работал в Виктории Бамменталь и Хоффенхайме, а также был ассистентом Джованни Трапаттони в РБ Зальцбург и Йоахима Лева в сборной Германии. Летом Флик стал ассистентом главного тренера Баварии, а затем исполняющим его обязанности.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Ханси Флик.
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