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Барселона против досрочного завершения Примеры

Барселона против досрочного завершения Примеры
19:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Каталонский клуб понесет громадные финансовые убытки даже в случае досрочного чемпиона.

Вероятность того, что сезон в Примере будет отменен, все растет и растет с каждым днем, сообщает Marca.

В Бельгии было принято решение отметить матчи Pro League, а чемпионский титул достался Брюгге, который возглавлял таблицу. Несмотря на присутствие желания отыграть оставшиеся 11 матчей текущей кампании Ла Лиги, существует неопределенность касательно того, когда матчи могут быть сыграны.

УЕФА освободил июнь и июль от игр, отложив чемпионат Европы-2020, но нет гарантий, что ситуация с коронавирусом улучшится к лету. Несмотря на то, что отмена оставшейся части сезона приведет к тому, что Барселона станет чемпионом, клуб против этой идеи.

Каталонцы не хотят выиграть титул таким образом, ибо это подрывает успех достижения, и они не хотят нести огромные финансовые потери. На одних только билетах Барселона потеряет 16,5 миллионов евро, если их последние пять домашних матчей не состоятся.

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Также присутствует проблема с ТВ-правами: Барселона уже получила большую часть из 166 миллионов евро, которые им причитаются, но "блаугранас" не хотят упустить часть финансовых средств, если матчи не будут сыграны.

Футболисты Барселоны должны будут получить бонус за выигрыш титула – это состоится по умолчанию, а сумма внушительная – порядка 20 миллионов евро. Исходя из всего можно сделать вывод, что завоевание титула, при условии, что чемпионат будет отменен, скажется проблематично и негативно на Барселоне.

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ФК Барселона, Футбол, Ла Лига, Примера, Новости футбола, Коронавирус.
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