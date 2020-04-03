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Манчестер Юнайтед станет первым клубом АПЛ, сократившим зарплаты футболистам

Манчестер Юнайтед станет первым клубом АПЛ, сократившим зарплаты футболистам
19:59 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Клубы АПЛ в пятницу, 3 апреля, провели видеоконференцию, обсудив ряд важных вопросовиз-за остановки первенства из-за пандемии коронавируса.

В частности, клубы АПЛ согласились обсудить со своими футболистами сокращение зарплат на 30%.

Как сообщает The Sun, МЮ собирается стать первым клубом, который откажется от 30 процентов месячной заработной платы. Более того, футболисты намерены пожертвовать эту сумму для национальной службы здравоохранения Великобритании.

Капитан клуба Гарри Магуайр уже обсудил эту идею с исполнительным вице-председателем Эдом Вудвордом. Утверждается, что защитнику удалось убедить своих партнеров по команде отказаться от чуть менее трети их заработной платы за один месяц и перечислить деньги в местные больницы.Сообщается, что игроки полностью согласились с предложением Магуайра. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Барселона и ПСЖ могут совершить грандиозный обмен форвардами

Игроки МЮ считают, что они могут начать тенденцию и заставить другие клубы последовать их примеру.

В настоящее время Манчестер Юнайтед тратит 332 млн фунтов стерлингов в год на заработную плату игроков – это самый высокий показатель за всю историю английского футбола. 30% от месячной зарплаты всех игроков – это около 8 млн фунтов.

Барселона и ПСЖ могут совершить грандиозный обмен форвардами

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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