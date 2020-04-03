Агент: Переход в Фиорентину не входит в планы Малиновского

Новости спорта:Вадим Шаблий прокомментировал слухи об интересе со стороны к Фиорентины к Руслану Малиновскому.

Агент украинского полузащитника Аталанты Руслана Малиновского Вадим Шаблий рассказал об интересе со стороны Фиорентины. По его словам, Руслан не рассматривает этот вариант.

"Переход в Фиорентину не входит в планы Руслана Малиновского. Фиалки интересовались нашим полузащитником еще летом, но он выбрал Аталанту и ничуть об этом не жалеет", — заявил Шаблий.

Ранее сообщалось, что бергамаски не намерены расставаться с украинским полузащитником менее, чем за 25 миллионов евро.

Руслан Малиновский выступает в Италии с прошлого лета, когда перебрался в Аталанту из бельгийского Генка. В нынешнем сезоне во всех турнирах за бергамасков украинец отыграл 31 матч (5 голов и 3 ассиста).

В данный момент чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса. Фиорентина находится на 13-м месте, Аталанта занимает четвертую строчку.