Скачать
Пятница, 03.04.2020
Динамо не планирует снижение зарплат футболистам на время карантина
Динамо не планирует снижение зарплат футболистам на время карантина
Официально: Бой Джошуа - Пулев перенесен
Официально: Бой Джошуа - Пулев перенесен
Бавария подписала контракт с Фликом
Бавария подписала контракт с Фликом
Ломаченко опустился в рейтинге Р4Р от Boxrec
Ломаченко опустился в рейтинге Р4Р от Boxrec

Агент: Переход в Фиорентину не входит в планы Малиновского

Агент: Переход в Фиорентину не входит в планы Малиновского
21:11 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Вадим Шаблий прокомментировал слухи об интересе со стороны к Фиорентины к Руслану Малиновскому.

Агент украинского полузащитника Аталанты Руслана Малиновского Вадим Шаблий рассказал об интересе со стороны Фиорентины. По его словам, Руслан не рассматривает этот вариант.

"Переход в Фиорентину не входит в планы Руслана Малиновского. Фиалки интересовались нашим полузащитником еще летом, но он выбрал Аталанту и ничуть об этом не жалеет", — заявил Шаблий.

Ранее сообщалось, что бергамаски не намерены расставаться с украинским полузащитником менее, чем за 25 миллионов евро.

Руслан Малиновский выступает в Италии с прошлого лета, когда перебрался в Аталанту из бельгийского Генка. В нынешнем сезоне во всех турнирах за бергамасков украинец отыграл 31 матч (5 голов и 3 ассиста).

Аталанта не отпустит Малиновского в Фиорентину дешевле, чем за €25 млн

В данный момент чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса. Фиорентина находится на 13-м месте, Аталанта занимает четвертую строчку.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду станет первым футболистом-миллиардером в истории
02 Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса
03 Макгрегор: Нурмагомедов струсил
04 Марсело повеселил схожестью прически со своим псом (Фото)
05 Зинченко не сумел пройти в финал Евро 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь