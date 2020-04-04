Карантинная романтика: лидер Тоттенхэма разыграл возлюбленную (Видео)

Новости спорта:Лидер Тоттенхэма Деле Алли знатно подшутил над подругой.

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли за пределами поля имеет репутацию большого шутника и его последние выходки только усилили это мнение.

Оказалось, что даже близкие друзья футболиста не застрахованы от того, чтобы не стать жертвой его розыгрышей.

Бедная София Купресанин, похоже, стала дважды несчастной жертвой классических розыгрышей.

В первом случае Алли спросил свою подругу, сможет ли она увидеть монету через бутылку с водой, которая была заполнена до самого верха, а когда она наклонилась к горлышку бутылки, выплеснул на нее воду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Old but gold Публикация от Dele (@dele) 2 Апр 2020 в 2:27 PDT

Второй розыгрыш также касался воды. На этот раз Алли попросил подставить под стакан с водой метлу, которую держала Купресанин. Затем футболист поднял стакан к потолку и оставил девушку перед выбором – держать стакан метлой или отпустить, разбив стакан и разлив воду.

Dele Alli nuevo ídolo pic.twitter.com/C0EqNYatfw — Cesarrr (@cesar00jimenezz) April 3, 2020

Напомним, полузащитник сборной Украины Игорь Харатин шокировал всех новым имиджем.