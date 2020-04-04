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Почему чемпионат Беларуси по футболу до сих пор не остановлен

Почему чемпионат Беларуси по футболу до сих пор не остановлен
08:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Генеральный секретарь Белорусской федерации футбола считает, что нет причин останавливать футбольный чемпионат в стране.

Генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий считает, что нет причин останавливать футбольный чемпионат в стране.

Чемпионат Беларуси — последняя активная футбольная лига в Европе, не остановившая проведение матчей на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

"Мы следим за ситуацией на ежедневной основе. Полностью доверяем нашей системе здравоохранения, пока нет причин останавливать чемпионат", — заявил Жардецкий.

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"Мы понимаем, что ситуация в некоторых странах очень серьезная, но после консультаций с соответствующими властями мы понимаем, что чемпионат пока может продолжаться".

Ранее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) призвала остановить чемпионат Беларуси.

После двух сыгранных туров в белорусском чемпионате с максимальным показателем в шесть очков лидируют Минск, Энергетик-БГУ и Ислочь.

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Футбол, ФК Динамо (Минск), Новости футбола, ФК Динамо (Брест), Чемпионат Беларуси.
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