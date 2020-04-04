Защитник Челси попал на карандаш итальянских грандов

Новости спорта:Итальянский защитник Челси Эмерсон Палмьери может вернуться на родину уже ближайшим летом.

Ювентус, Интер и Наполи следят за левым защитником Челси Эмерсоном Палмьери. Итальянец бразильского происхождения перестал попадать в основу лондонцев в нескольких матчах до остановки футбольного сезона.

Сам защитник хочет остаться в Лондоне, завоевав доверие главного тренера Синих Фрэнка Лэмпарда. Тем не менее в Италии настойчиво рекомендуют ему вернуться. В марте главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини призывал Эмерсона перейти в Серию А, чтобы иметь постоянную практику.

Ранее сообщалось об интересе Интера, который планировал подписать Эмерсона в зимнее трансферное окно. Эмерсон уже играл в Италии за Рому с 2016 по 2018 год. Футболист, родившийся в Бразилии, в 2017 году получил итальянское гражданство и дебютировал за сборную Италии.

Эмерсон провел 18 матчей за Челси во всех турнирах текущего сезона, отличившись одной голевой передачей.

Сезон в большинстве европейских чемпионатов приостановлен из-за эпидемии коронавируса.