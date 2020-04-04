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Роналду VS Месси: Кака выбрал лучшего футболиста современности

Роналду VS Месси: Кака выбрал лучшего футболиста современности
11:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Бразилец круто охарактеризовал звездных игроков.

Бывший полузащитник итальянского Милана, мадридского Реала и сборной Бразилии Кака сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Роналду - машина. У него крепкий характер и серьезная скорость. Восхищает его постоянное желание быть лучшим, в этом его сила.

В истории спорта Месси и Роналду занимают места в пятерке лучших. Нам повезло, что мы живем в эту эпоху и можем насладиться их игрой.

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Да, Криштиану - потрясающий футболист, но я выберу Месси. Он не просто гений, а еще и настоящий талант", - сказал Кака в интервью Goal.com.

Напомним, Кака завершил свою профессиональную карьеру в 2017 году в Орландо.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, Кака, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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