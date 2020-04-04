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Анчелотти планирует пригласить в Эвертон звезду Реала

Анчелотти планирует пригласить в Эвертон звезду Реала
11:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Карло Анчелотти хочет пригласить в клуб вингера Реала Гарета Бэйла.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти хочет пригласить в клуб вингера Реала Гарета Бэйла.

Гарет уже играл под руководством итальянца во времена его работы в Мадриде и намерен покинуть Бланкос грядущим летом.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи в 18 матчах во всех турнирах.

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Также Эвертону приписывают интерес к полузащитнику испанского гранда Хамесу Родригесу, не получающему много игрового времени в команде Зинедина Зидана.

На вынужденную паузу в Премьер-лиге подопечные Анчелотти ушли на 12-й позиции в турнирной таблице.

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Все по теме:

ФК Реал, Карло Анчелотти, ФК Эвертон, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола.
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