Анчелотти планирует пригласить в Эвертон звезду Реала

Новости спорта:Карло Анчелотти хочет пригласить в клуб вингера Реала Гарета Бэйла.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти хочет пригласить в клуб вингера Реала Гарета Бэйла.

Гарет уже играл под руководством итальянца во времена его работы в Мадриде и намерен покинуть Бланкос грядущим летом.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи в 18 матчах во всех турнирах.

Также Эвертону приписывают интерес к полузащитнику испанского гранда Хамесу Родригесу, не получающему много игрового времени в команде Зинедина Зидана.

На вынужденную паузу в Премьер-лиге подопечные Анчелотти ушли на 12-й позиции в турнирной таблице.