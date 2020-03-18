Звезда Реала Гарета Бэйл может бесплатно покинуть мадридский клуб

Новости спорта:Реал намерен отпустить Гарета Бэйла следующим летом.

Реал больше не рассчитывает на Гарета Бэйла и готов отпустить его летом бесплатно, передает Marca.

Среди возможных претендентов на валлийца называются клубы АПЛ и МЛС. Прошлым летом полузащитник был близок к переезду в Китай, однако сделка сорвалась в последний момент.

Примечательно, что контракт Бэйла с Реалом рассчитан до 2022 года, а главный тренер Бланкос Зинедин Зидан утверждал, что Гарет останется в Мадриде до конца срока действия договора.

В нынешнем сезоне 30-летний валлиец сыграл в 18 матчах за Реал, забив три гола и отдав две результативных передачи.

Чемпионат Испании приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Реал ушел на вынужденный перерыв на втором месте в таблице Примеры (Барселона опережает Бланкос на одно очко).