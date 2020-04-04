Легионер Днепра: Мне остались должны за 6 месяцев

Бывший защитник Днепра Дуглас рассказал о задолженности, которая существует у клуба перед ним.
По словам бразильца, положенные ему деньги футболист получить уже не рассчитывает.
— Какова была ситуация в команде, когда перестали платить зарплату?
— Большинство игроков были недовольны этой ситуацией, особенно иностранцы, так как проходить это вдалеке от родины становится еще сложнее.
Мы пытались найти какие-то решения этой проблемы, но всегда сохраняли профессионализм, несмотря на трудности с получением зарплаты.
— За какой срок задолжали тебе?
— 6 месяцев и бонусы.
— Рассчитываешь ли ты получить эти деньги?
— Нет.
За Днепр в период 2013-16 годов бразилец сыграл 87 матчей во всех турнирах и отличился единственным голом.
Последним клубом Дугласа был бразильский Шапекоэнсе, который он покинул в начале нынешнего года.