Легионер Днепра: Мне остались должны за 6 месяцев

Новости спорта:Бразильский защитник Днепра Дуглас рассказал о сложной ситуации перед распадом легендарного Днепра.

Бывший защитник Днепра Дуглас рассказал о задолженности, которая существует у клуба перед ним.

По словам бразильца, положенные ему деньги футболист получить уже не рассчитывает.

— Какова была ситуация в команде, когда перестали платить зарплату?

— Большинство игроков были недовольны этой ситуацией, особенно иностранцы, так как проходить это вдалеке от родины становится еще сложнее.

Мы пытались найти какие-то решения этой проблемы, но всегда сохраняли профессионализм, несмотря на трудности с получением зарплаты.

— За какой срок задолжали тебе?

— 6 месяцев и бонусы.

— Рассчитываешь ли ты получить эти деньги?

— Нет.

За Днепр в период 2013-16 годов бразилец сыграл 87 матчей во всех турнирах и отличился единственным голом.

Последним клубом Дугласа был бразильский Шапекоэнсе, который он покинул в начале нынешнего года.