Скачать
Суббота, 04.04.2020
Харлан - о тренировках, целях на Олимпиаду и мотивации
Харлан - о тренировках, целях на Олимпиаду и мотивации
Рацион чемпиона: как питается Александр Усик (Фото)
Рацион чемпиона: как питается Александр Усик (Фото)
Почему чемпионат Беларуси по футболу до сих пор не остановлен
Почему чемпионат Беларуси по футболу до сих пор не остановлен
Ломаченко опустился в рейтинге Р4Р от Boxrec
Ломаченко опустился в рейтинге Р4Р от Boxrec

Почти миллион долларов: Алиев рассказал о самой дорогой покупке (Видео)

Почти миллион долларов: Алиев рассказал о самой дорогой покупке (Видео)
12:07 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Вышел очередной ролик на канале "Кент" легендарного динамовца Александра Алиева.

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал, на что потратил самую большую сумму в своей жизни.

"Самая дорогая покупка в жизни? Квартира. В 2008-м взял квартиру за 800 тысяч долларов на Оболони.. Но взял ее в кредит на 10 лет.

Сколько она сейчас стоит? Не знаю. Мне это не интересно. Я взял ее полностью с ремонтом. Ранее снимал квартиру за большие деньги – за 10 тысяч долларов в Лесниках", - признался Алиев.

Коноплянка назвал главный ключ к успеху с Шевченко

Полный выпуск на канале "Кент":

Ранее Александр признался, что не против возглавить киевское Динамо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Александр Алиев, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Анатолий Ломаченко станет тренером Нурмагомедова
02 Тимошенкова присоединилась к челленджу #тренуйсявдома (Видео)
03 "Спасибо большое": Надаль обратился к Джоковичу (Фото)
04 Легендарный футбольный тренер выставил свое "золото" на аукцион (Видео)
05 Карантинная романтика: лидер Тоттенхэма разыграл возлюбленную (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь