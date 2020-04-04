Почти миллион долларов: Алиев рассказал о самой дорогой покупке (Видео)

Новости спорта:Вышел очередной ролик на канале "Кент" легендарного динамовца Александра Алиева.

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал, на что потратил самую большую сумму в своей жизни.

"Самая дорогая покупка в жизни? Квартира. В 2008-м взял квартиру за 800 тысяч долларов на Оболони.. Но взял ее в кредит на 10 лет.

Сколько она сейчас стоит? Не знаю. Мне это не интересно. Я взял ее полностью с ремонтом. Ранее снимал квартиру за большие деньги – за 10 тысяч долларов в Лесниках", - признался Алиев.

Полный выпуск на канале "Кент":

Ранее Александр признался, что не против возглавить киевское Динамо.