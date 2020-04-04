Челси нацелился на футболиста Баварии, принадлежащего Барселоне

Новости спорта:Бразильский вингер Филиппе Коутиньо может перебраться в Англию.

Челси ведет переговоры о подписании полузащитника Баварии Филиппе Коутиньо, чей контракт принадлежит Барселоне.

Бразилец выступает в Мюнхене на правах аренды, и немецкий клуб оставляет за собой право выкупить футболиста за 120 миллионов евро, которым не намерен воспользоваться.

В Барселоне готовы отпустить Филиппе за 80 миллионов евро, а в его услугах предположительно заинтересован и Тоттенхэм.

В нынешнем сезоне Коутиньо забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах.

Барселона подписала бразильца за рекордные для клуба 145 миллионов евро в январе 2018 года. С тех пор Коутиньо забил 21 гол в 76 матчах за каталонцев во всех турнирах.