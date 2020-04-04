Почерк Фонсеки: Рома нацелилась на трех футболистов Шахтера

Новости спорта:Главный тренер "волков" Пауло Фонсека хочет видеть игроков в римской команде.

Сразу три игрока донецкого Шахтера входят в список интересов римской Ромы. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, главный тренер "волков" Пауло Фонсека хочет видеть в составе команды Виктора Коваленко, Маркоса Антонио и Тете.

Стоит отметить, что португальский специалист уже имеет опыт работы с футболистами и надеется воспользоваться хорошими отношениями с руководством Шахтера, чтобы осуществить трансферы.

Коваленко в текущем сезоне сыграл 21 матч (два гола), Маркос Антонио вышел на поле 20 раз (два гола), а Тете - 28 раз (семь голов).