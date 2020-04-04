Солидные деньги: Вацко поведал, сколько Хоффенхайм предлагал Динамо за Цыганкова

Новости спорта:Украинский журналист и футбольный эксперт Виктор Вацко пролил свет на трансферную кампанию киевского Динамо.

Украинский журналист Виктор Вацко в прямом эфире на YouTube-канале Вацко Live рассказал, что Хоффенхайм готов был заплатить за вингера Динамо Виктора Цыганкова 15 миллионов евро.

"Сейчас за Виктора предлагают серьезные деньги. Слышал, что прошлым летом Хоффенхайм был готов заплатить за него 15 миллионов евро.

Якобы немцы приезжали на матчи с Брюгге. За украинского футболиста из клуба, который играет в Лиге Европы, 15 миллионов - это не такие уж маленькие деньги", - сказал эксперт.

В текущем сезоне Виктор Цыганков провел за "бело-синих" 31 матч, в которых забил 11 голов.