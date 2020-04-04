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Агробизнес купил два аппарата ИВЛ для Тернопольской и Хмельницкой областей

Агробизнес купил два аппарата ИВЛ для Тернопольской и Хмельницкой областей
15:08 Сегодня Телеграф football.ua Фото: fcab.com.ua

Новости спорта:Клуб из Волочиска решил помочь здравоохранительной системе своего и соседнего региона.

Почетный президент Агробизнеса Олег Собуцкий рассказал о том, как его клуб помогает обществу в противодействии пандемии коронавируса COVID-19.

"Мы стараемся сейчас в такое трудное для Украины и всего мира время не стоять в стороне и помогать нашим врачам, потому что они, как и наши воины, находятся сейчас на "передовой". Мы видим, что в Тернопольской области, в частности в Монастырском районе, 24 медика сейчас заразились этим тяжелым вирусом", — цитирует Собуцкого официальный сайт клуба.

"Агробизнес закупил два аппарата искусственной вентиляции легких, которые будут переданы в Тернопольскую и Хмельницкую области. Также заказали, где-то завтра будут доставлены, электронные термометры, много медицинских костюмов, десятки тысяч масок Много уже выдали, и дальше регулярно закупаем и раздаем, потому что это сейчас очень необходимое средство к существованию".

"Нашим ветеранам начали развозить продуктовые пайки. Помогаем финансово нашим больницам, кому что нужно — по возможности докупаем. Даже при наличии финансов порой не удается приобрести необходимое – в таком случае пытаемся найти".

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Агробизнес после первого этапа чемпионата занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Руха на два очка.

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Футбол, Новости футбола, Коронавирус, ФК Агробизнес.
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