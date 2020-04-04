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Назван основной претендент на пост главного тренера Милана

Назван основной претендент на пост главного тренера Милана
15:35 Сегодня Телеграф cosmo.ru

Новости спорта:Бывший главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти в ближайшее время может возглавить итальянский "Милан".

Об этом сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, клуб активно ищет нового рулевого.

Спаллетти стал главным кандидатом на после наставника миланской команды после неудачных переговоров "россо-нери" с Ральфом Рангником, которому помимо поста главного тренера руководство клуба предлагало и возможность стать спортивным директором "Милана".

Последним местом работы 61-летнего Спаллетти является миланский "Интер", который он возглавлял с 2017 по 2019 год. Также Лучано в Италии тренировал "Рому", "Удинезе", "Сампдорию" и ряд других клубов.

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"Милан" набрал в 26 матчах 36 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является "Ювентус".

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ФК Милан, Футбол, Лучано Спаллетти, Новости футбола.
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