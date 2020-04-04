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Реал продлил Хакими

Реал продлил Хакими
16:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Правый защитник проведет в "Королевском клубе" следующие три года.

Марокканский фулбек мадридского Реала Ашраф Хакими, который выступает на правах аренды за дортмундскую Боруссию, продлил соглашение со "сливочными".

Новый контракт 21-летнего защитника действует теперь до 2023 года, утверждает Marca. Прошлый договор был действителен до 2022 года. 

Руководство "Королевского клуба" пошло на этот шаг из-за того, что на Хакими "охотились" другие клубы. В частности, полноценный трансфер хотела оформить Боруссия. Также в нем была заинтересована Бавария.

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В нынешнем сезоне Ашраф отыграл 25 поединков за "шмелей", в которых забил 3 гола и выполнил 10 ассистов.

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Все по теме:

ФК Реал, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Ашраф Хакими.
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