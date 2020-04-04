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Андрей Лунин: Вижу себя вратарем Реала

Андрей Лунин: Вижу себя вратарем Реала
19:14 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинский голкипер Андрей Лунин рассказал о своем будущем.

Сейчас Андрей Лунин выступает на правах аренды за "Овьедо", однако права на украинского вратаря по-прежнему принадлежат "Реалу".

Лунин признался, что планирует вернуться в "Реал":

"Сейчас я не знаю, посмотрим. Конечно, я хочу вернуться в Мадрид и побороться за место в основе "Реала". Но позже мы поймем, чего хочет тренер и что произойдет с этой ситуацией на карантине. Я надеюсь, что все будет хорошо.

Конечно, я вижу себя вратарем мадридского "Реала". Если бы не видел, то не было бы смысла приезжать в Мадрид, переходить в этот клуб. Я делаю все, чтобы достичь этой цели.

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Когда это произойдет? Я не знаю. Но когда этот момент наступит, я уверен, что это будет один из лучших моментов в моей жизни, даже лучший".

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Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин.
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