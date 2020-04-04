Ливерпуль отправил часть работников в отпуск

Новости спорта:Клуб продолжит выплачивать зарплату сотрудникам в полном объеме.

Руководство "Ливерпуля" приняло решение отправить в отпуск часть работников клуба из-за приостановки сезона, вызванной пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба красных на официальном сайте.

В заявлении "Ливерпуля" говорится, что клуб продолжит выплачивать зарплату сотрудникам в полном объёме, чтобы никто из них не оказался в сложном финансовом положении.

По информации The Telegraph, мерсисайдцы будут покрывать лишь 20% выплат. Остальные 80% возьмёт на себя британское правительство.

Напомним, ранее руководство английской Премьер-лиги заявило, что матчи нынешнего сезона не будут возобновлены в начале мая. Решение о рестарте кампании будет принято, только когда разрешится ситуация с коронавирусом. При этом АПЛ будет согласовывать решение с властями и медиками.