Скачать
Суббота, 04.04.2020
Красюк рассказал, когда состоится следующий бой Усика
Красюк рассказал, когда состоится следующий бой Усика
Рацион чемпиона: как питается Александр Усик (Фото)
Рацион чемпиона: как питается Александр Усик (Фото)
Почему чемпионат Беларуси по футболу до сих пор не остановлен
Почему чемпионат Беларуси по футболу до сих пор не остановлен
НБА хочет снизить зарплату баскетболистам вдвое из-за коронавируса
НБА хочет снизить зарплату баскетболистам вдвое из-за коронавируса

Ливерпуль отправил часть работников в отпуск

Ливерпуль отправил часть работников в отпуск
19:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Клуб продолжит выплачивать зарплату сотрудникам в полном объеме.

Руководство "Ливерпуля" приняло решение отправить в отпуск часть работников клуба из-за приостановки сезона, вызванной пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба красных на официальном сайте.

В заявлении "Ливерпуля" говорится, что клуб продолжит выплачивать зарплату сотрудникам в полном объёме, чтобы никто из них не оказался в сложном финансовом положении.

По информации The Telegraph, мерсисайдцы будут покрывать лишь 20% выплат. Остальные 80% возьмёт на себя британское правительство.

Срна: Хочу свою последнюю игру в футболке Шахтера провести на Донбасс Арене

Напомним, ранее руководство английской Премьер-лиги заявило, что матчи нынешнего сезона не будут возобновлены в начале мая. Решение о рестарте кампании будет принято, только когда разрешится ситуация с коронавирусом. При этом АПЛ будет согласовывать решение с властями и медиками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нокаут в третьем раунде: состоялся бой Ломаченко - Лопес (Видео)
02 Почти миллион долларов: Алиев рассказал о самой дорогой покупке (Видео)
03 Анатолий Ломаченко станет тренером Нурмагомедова
04 "Спасибо большое": Надаль обратился к Джоковичу (Фото)
05 Рацион чемпиона: как питается Александр Усик (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь