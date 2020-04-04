Новости спорта:Бразильский футболист Тайсон поздравил Интернасьонал с днем рождения.

Хавбек донецкого Шахтера Тайсон решил поздравить свою бывшую команду Интернасьонал. Бразильскому клубу исполнилось 111 лет.

"Поздравляю Интернасьонал – 111 лет. Благодарен за все. Навсегда Интер", - отметил он.

Интересно, что ранее 32-летний полузащитник говорил, что мечтает вернуться в этот клуб. Более того, он заявил, что это произойдет скоро. Его контракт с "горняками" действителен до 30 июня 2021 года.

Отметим, что в Интере он выигрывал Кубок Америки и Копа Либертадорес.