Тайсон поздравил Интернасьонал с днем рождения

Хавбек донецкого Шахтера Тайсон решил поздравить свою бывшую команду Интернасьонал. Бразильскому клубу исполнилось 111 лет.
"Поздравляю Интернасьонал – 111 лет. Благодарен за все. Навсегда Интер", - отметил он.
Интересно, что ранее 32-летний полузащитник говорил, что мечтает вернуться в этот клуб. Более того, он заявил, что это произойдет скоро. Его контракт с "горняками" действителен до 30 июня 2021 года.
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Parabéns @scinternacional 111 anos !.. Gratidão por tudo!. Pra sempre Inter!
Отметим, что в Интере он выигрывал Кубок Америки и Копа Либертадорес.