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Клубы АПЛ могут потерять больше миллиарда из-за коронавирусного кризиса

Клубы АПЛ могут потерять больше миллиарда из-за коронавирусного кризиса
20:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Игрокам английской Премьер-лиги сообщили, что клубы могут потерять 1,137 миллиарда фунтов из-за кризиса.

Была составлена специальная презентация с пояснениями: если сезон не будет доигран, на трансляциях будет потеряно 762 миллиона. Постоянная прибыль в день матчей составляет 200 млн, еще 175 миллионов будут потеряны на спонсорских сделках, сообщает The Telegraph.

Клубы АПЛ проинформировали представителей футболистов на специальном собрании, что заработные платы составляют порядка половины всех расходов команд. 

Было подсчитано, если игроки пойдут на понижение зарплат на 30% (или будет отсрочка), то будет сэкономлено порядка 570 миллионов фунтов. Это покроет почти половину общих потерь – 1,137 млрд.

Издание отмечает, что игроки готовы рассмотреть это предложение. В частности, клубы АПЛ заявили, что готовы платить как и прежде, но только тогда, когда стабилизируется ситуация из-за COVID-19.

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Ранее сообщалось, что АПЛ возобновится в мае, но только с разрешения правительства.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, Коронавирус.
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