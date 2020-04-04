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Милан нацелился на полузащитника Барселоны

Милан нацелился на полузащитника Барселоны
20:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Хавбек Иван Ракитич имеет шанс уехать в Италию в межсезонье.

Руководство Милана готовится в очередной раз начать переговоры о трансфере с полузащитником Барселоны Иваном Ракитичем, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, за последние несколько трансферных окон "россонери" дважды начинали диалог с хорватским футболистом, но результата это не принесло.

По данным источника, Ракитич точно покинет каталонцев в межсезонье, так как его контракт истекает в 2021 году. Отмечается, что большим препятствием для покупателей остается зарплата хавбека в восемь миллионов евро.

Назван основной претендент на пост главного тренера Милана

Ранее сообщалось, что стоимость самого футболиста руководство Барсы оценило в 20 миллионов евро.

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ФК Барселона, ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Иван Ракитич.
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