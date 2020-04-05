Ушла эпоха: почему Худжамов покинул Мариуполь

Новости спорта:Рустам Худжамов рассказал, почему он решил покинуть "азовский" клуб.

Экс-голкипер Мариуполя и сборной Украины Рустам Худжамов рассказал, почему он решил покинуть "азовский" клуб.

По его словам, он вынужден был лечиться в Киеве и решил разорвать контракт, чтобы в клубе не было недопонимания на этот счет.

"Чтобы лечиться, мне нужно было постоянно находиться в Киеве. Это было для меня необходимость. При этом у меня был контракт с Мариуполем. Чтобы в команде не было недопонимания, мы пришли к консенсусу и разорвали контракт, чтобы я мог спокойно лечиться.

Контракт с клубом заканчивался летом. Восстановление идет активно, но успехи у меня небольшие в этом направлении. Сложно сказать, что-то о планах, что будет завтра. Я уже не думаю о планах на месяц или два.

Если не удастся вернуться на поле? Есть много планов. Это вратарская школа, вижу, что в этом есть необходимость", - рассказал он в интервью.