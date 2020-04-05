Альтернатива "горнякам": Рома хочет заполучить чемпиона мира

Новости спорта:Немецкий полузащитник Марио Гетце попал в сферу интересов римской Ромы.

Немецкий хавбек дортмундской Борусии Марио Гетце может покинуть "шмелей" после окончания сезона-2019/20.

Дело в том, что у 27-летнего футболиста истекает контракт грядущим летом. По информации Corriere dello Sport, итальянская Рома, которую возглавляет экс-тренер Шахтера Пауло Фонсека, заинтересована в полузащитнике.

Кроме того, спортивный директор Джанлуки Петрачи уже начал вести переговоры с чемпионом мира 2014 года.

Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересована берлинская Герта. В текущем сезоне Марио Гетце отыграл 19 матчей, в которых забил три гола и отдал один ассист.