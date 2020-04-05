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"Продолжу карьеру": Худжамов пролил свет на свое будущее

"Продолжу карьеру": Худжамов пролил свет на свое будущее
08:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Рустам рассказал о том, что подумывает над тем, чтобы завершить карьеру.

Экс-голкипер Мариуполя и сборной Украины Рустам Худжамов рассказал, чем есть ли вероятность, что он еще выйдет на поле в качестве футболиста.

"Процентов 30-40, что продолжу карьеру. Есть надежды, но нужно разобраться с коленом – сколько оно еще выдержит, есть ли в этом смысл. Возможно, есть смысл закончить, поставить точку, внутренне принять это и искать себя в другом направлении, не игровом".

Рустам также поведал об интересе со стороны Колоса.

Ушла эпоха: почему Худжамов покинул Мариуполь

"Это пока слухи. В тренерском штабе там работает парень, с которым мы играли в детстве, также Виталий Лисицкий, мы с детей знакомы. Все может быть. Тренер вратарей – Слава Кернозенко. Я на него равнялся в молодости", — сказал Рустам Худжамов в интервью Футбольному формату.

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Футбол, Рустам Худжамов, Новости футбола, ФК Мариуполь, ФК Колос.
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